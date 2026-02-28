Disorientato per la nebbia: escursionista soccorso sul Pizzo Cornagiera

E’ successo questo pomeriggio: l’escursionista voleva raggiungere il rifugio Santa Rita dall’Alpe Paglio quando si è perso per la nebbia

Mobilitate alcune squadre del Soccorso alpino della Valsassina partite da diversi versanti per localizzare l’uomo

PRIMALUNA – Avrebbe voluto raggiungere il rifugio Santa Rita partendo dall’Alpe Paglio, ma durante il percorso si è trovato disorientato a causa della nebbia e, affaticato, ha chiesto aiuto.

Mobilitazione dei soccorritori nel pomeriggio di oggi, sabato 28 febbraio, per un uomo di 55 anni che non riusciva più a proseguire con l’escursione. Un intervento che si è rivelato alquanto complesso e lungo data la difficoltà a individuare con esattezza la posizione dell’escursionista.

Per raggiungerlo infatti diverse squadre del Soccorso Alpino Valsassina sono partite da versanti differenti: una squadra di tecnici è partita con gli sci da Paglio, una squadra con le jeep dalla Val Biandino e una terza è stata portata in quota dall’elisoccorso di Como, a sua volta in difficoltà a raggiungere la zona a casa della nebbia.

Alla fine l’uomo è stato individuato e raggiunto nella zona del pizzo Cornagiera nel Comune di Primaluna. Da qui volontari del Soccorso Alpino lo hanno accompagnato in Val Biandino e successivamente a valle.

Un intervento complesso, durato molte ore.