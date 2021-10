Un escursionista si è perso solo e al buio lungo il sentiero degli Stradini tra Bobbio e Artavaggio

Senza pila e con il cellulare scarico, il Soccorso Alpino riesce ad individuarlo e a riportarlo a valle

LECCO – Disavventura a lieto fine per un lecchese, classe 1977, che si era smarrito nella serata di ieri che è stato recuperato incolume dal Soccorso Alpino.

Da Artavaggio voleva percorrere il “Sentiero degli stradini” e andare verso i Piani di Bobbio ma ha allungato il percorso e si è tolto dalla giusta direzione. Era buio e allora verso le 19:30 ha pensato di chiedere aiuto.

Sono partite le squadre della Stazione di Valsassina e Valvarrone del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, XIX Delegazione Lariana, che hanno cominciato a battere le aree in cui era più probabile che si potesse trovare il disperso.

L’uomo non aveva con sé una pila, che è sempre molto utile per indicare la propria posizione, oltre che per illuminare il percorso; inoltre, il telefono non consentiva di inviare la posizione e dopo poco la batteria si è scaricata, rendendolo irraggiungibile. Le squadre lo hanno comunque rintracciato: si trovava nella zona della Valle dei Mugoss. Lo hanno accompagnato al rifugio Lecco – alla ricerca ha collaborato anche il gestore del rifugio – e poi con la jeep fino a Barzio. L’intervento si è concluso in tarda serata.