Dissesti e smottamenti, torna la paura a Casargo a causa del maltempo

Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco di Lecco e Bellano

Allagate cantine e camere, un locale della scuola primaria e fango nella chiesa

CASARGO – Notte di paura a Casargo a causa maltempo, con temporali e forti piogge che hanno innescato una serie di smottamenti e dissesti dal monte Muggio verso il paese, con fango e acqua che hanno raggiunto la scuola primaria e la chiesa.

Momenti di apprensione per tutta la popolazione con il timore di rivivere l’incubo del 2019, quando vennero sfollate ottanta persone a causa della ‘valanga’ di fango che mise in ginocchio il piccolo Comune dell’Alta Valsassina.

Ieri sera, giovedì, alle 22.30 circa, detriti e fango sono scesi in diversi punti dal versante montuoso che hanno reso necessario l’intervento sul posto dei Vigili del Fuoco di Lecco e Bellano con 4 squadre attrezzate di motopompe e fotoelettrica.

I pompieri hanno provveduto allo svuotamento del locale caldaia della scuola primaria con motopompe, mentre molti volontari si sono affiancati per dare man forte ripulendo la chiesa che da lì a poche ore avrebbe ospitato i cresimandi per la cerimonia.

L’Alpe Intelco è rimasta isolata, provvidenziale il soccorso dei Vigili del Fuoco che hanno scortato 3 persone portandole in luogo sicuro. La strada provinciale è rimasta chiusa al transito dalle 23 di venerdì sera per circa due ore per consentire le opere di pulizia e sgombero.

Il sindaco di Casargo Antonio Pasquini con il tecnico comunale, il geologo e la Ditta che ha in carico i lavori in mattinata hanno svolto un sopralluogo per verificare tutte le aree critiche del paese.

“Come intensità e durata è stato un evento più intenso e violento di quello avvenuto nel 2019 – spiega Pasquini – Alle 12 ci siamo recati a Giumello per effettuare il sopralluogo e nelle vasche erano presenti ancora 30 cm di grandine precipitata ieri sera, tanto per renderci conto della portata del maltempo. Purtroppo le opere di regimazione idraulica non sono mai sufficienti per garantire il rischio zero ma direi che hanno svolto egregiamente il loro lavoro. Delle sei opere che sono state realizzate quella che dato problemi è quella in fase di completamento che presenta ancora terra in movimentazione”.

Ad avere i disagi maggiori dei privati che hanno delle cantine e stanze a piano terra allagati, il locale della scuola primaria e la chiesa sono stati subito ripristinati.

“Come sempre ringrazio i cittadini e tutti i volontari che si attivano immediatamente per la collettività e per ridurre i disagi – conclude il primo cittadino – In poche ore la chiesa è tornata a splendere per poter accogliere la messa della Cresima”.

L’intervento è ancora in corso, intanto è stato allertato il reparto volo di Malpensa per eventuale evacuazione di altre persone rimaste isolate.