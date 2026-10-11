Dolore a Pasturo per la morte di Danilo Ticozzi: “Non ti dimenticheremo!”

Malore improvviso, stamattina, vicino all’Alpe Cova, aveva 72 anni

Conosciuto da tutti: era volontario della Protezione Civile e membro del direttivo del Team Pasturo

PASTURO – A Pasturo è grande il dolore per la morte di Danilo Ticozzi vittima di un malore fatale, questa mattina, sui monti sopra il paese nella zona dell’Alpe Cova, lungo la strada agro-silvo-pastorale. Subito sono stati allertati i tecnici del soccorso alpino (già presenti in zona a supporto di una manifestazione sportiva) e l’elisoccorso, ma purtroppo per il 72enne residente in paese, nonostante il pronto utilizzo del defibrillatore, non c’è stato nulla da fare.

Proprio su quella strada si sarebbe dovuta disputare la staffetta bici e corsa con partenza da Pasturo e arrivo ai Comolli organizzata da df Sport Specialist, ma si è deciso di annullare l’evento: “E’ stata la decisione per noi più giusta, non ne esisteva un’altra davanti alla scomparsa di una persona avvenuta sul percorso poco prima della gara – hanno detto gli organizzatori -. Tutti i partecipanti, nonostante la comunicazione che la gara non sarebbe stata cronometrata e competitiva, sono partiti con un’ora di ritardo con spirito sportivo, di condivisione e amicizia. Li ringraziamo di cuore per aver dato a questa giornata un significato ancora più grande. Siamo sicuri che il nostro patron Sergio Longoni avrebbe preso la stessa decisione. Ci stringiamo con cordoglio e affetto attorno alla famiglia di Danilo consigliere del Team Pasturo”.

La notizia ha lasciato l’intera comunità attonita anche perché Danilo Ticozzi era conosciuto e apprezzato da tutti per il suo impegno in diverse associazioni. Oltre a essere da tempo un instancabile volontario del gruppo comunale di Protezione Civile, era anche uno sportivo legato al Team Pasturo. Non era solo un atleta della società guidata da Alberto Zaccagni, ma da quattro anni era entrato anche nel consiglio direttivo.

E proprio Zaccagni ha voluto ricordarlo con parole cariche di emozione e gratitudine: “Ciao Danilo, ti vogliamo ricordare così in una foto tutti insieme. Mi hai sempre detto che non bisogna mai mollare, ‘Never give up’ mi è sembrata la colonna sonora più adatta per salutarti. Ci hai dato sempre esempio di grande forza e disponibilità! Il tuo supporto non è mai mancato, anzi ti sei sempre reso disponibile in ogni evento a dare una mano, senza mai mollare un centimetro e coinvolgendo anche la tua famiglia. Da 4 anni eri entrato nel consiglio direttivo del Team Pasturo dando sempre un contributo importante nelle decisioni. Non ti dimenticheremo… grazie di cuore di tutto!”

Chi l’ha conosciuto lo ricorda per la sua grande disponibilità e per il fortissimo legame con la sua comunità. Stimato da tutti, sicuramente la sua scomparsa lascerà un grande vuoto a Pasturo. Danilo Ticozzi lascia la moglie Nadia, i figli Cristian ed Elena, la nuora Roberta, le nipoti Ginevra, Ludovica e Rebecca, i fratelli, i cognati, le cognate e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati a Pasturo martedì 13 ottobre alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale.