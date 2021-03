Profondo cordoglio tra i colleghi dell’Asst di Lecco

“Un esempio di impegno e di dedizione professionale”

CASARGO – Un dolore grande, che ha lasciato tutti senza parole. All’età di 54 anni è morta l’infermiera Laura Ferraioli vinta da una malattia che non le ha lasciato scampo. E’ grande il cordoglio tra i colleghi dell’Asst di Lecco dove ha lavorato per molti anni.

Laura Ferraioli viveva a Casargo e amava moltissimo la sua professione. Storica coordinatrice degli infermieri così la ricordano i colleghi dell’Opi di Lecco: “Esempio di impegno e di dedizione professionale dimostrato anche come consigliere e poi tesoriere del nostro Ordine per tre mandati a partire dall’anno 2000. L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecco e il personale amministrativo esprimono il loro cordoglio per la scomparsa della collega Laura Ferraioli. Un abbraccio forte alla famiglia di Laura ed a tutti i colleghi che hanno condiviso con lei la professione in questi anni e che oggi ne piangono la prematura scomparsa”.

Laura Ferraioli lascia il marito Giancarlo Tenderini e i figli Riccardo e Giulia, la mamma Maria Pia, la sorella Roberta, i cognati e i tutti i parenti.