Dolore per la morte di Mario Bergamini, noto gommista di Cremeno

Nel 1972, in via Ingegner Combi, aveva aperto l’attività oggi portata avanti dal figlio Marco

Carattere espansivo e cordiale, era un grande appassionato di sport e tifoso dell’Inter. Aveva 80 anni

BARZIO – E’ grande il dolore in Valsassina per la morte di Mario Bergamini all’età di 80 anni. Nato il 23 aprile 1945, due giorni prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, era un uomo molto conosciuto soprattutto a Barzio, dove viveva con la moglie Claudia, e Cremeno, dove ha svolto per oltre 50 anni l’attività di gommista che ora è passata nelle mani del figlio Marco.

Grazie al suo carattere espansivo e cordiale, unito a una grande passione per il suo lavoro, era entrato nel cuore di tantissime persone e la sua attività di gommista in via ingegner Combi (nata nel lontano 1972 come officina di autoriparazioni) era un vero e proprio punto di riferimento. Nonostante l’età, il suo impegno non è mai venuto meno e fino a poco tempo fa la sua era una presenza fissa.

Mario Bergamini era anche un grande appassionato di sport, in particolare amava le moto, la Formula 1 e il calcio. Di fede neroazzurra (passione che ha trasmesso anche alla famiglia), non perdeva mai una partita e non esitava a seguire l’Inter anche in trasferta. Quando poteva, poi, dava una mano sponsorizzando tornei, eventi e squadre locali. Tra le sue passioni c’erano anche i viaggi, col suo camper ha macinato migliaia e migliaia di chilometri sempre accompagnato dalla sua famiglia. La morte di Mario Bergamini lascerà sicuramente un grande vuoto in quella comunità a cui è sempre stato molto legato.

Lascia la moglie Claudia, i figli Alessia con Antonio, Marika con Marco e Marco con Clara, i nipoti Federico, Lorenzo, Lisa ed Elia, la sorella Carla e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Barzio lunedì 13 ottobre alle ore 11.