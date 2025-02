Domenica di lavoro per il Soccorso Alpino Valsassina-Valvarrone

Tre interventi a Casargo, Monte Muggio e in Artavaggio

VALSASSINA – Tre interventi nella giornata di oggi, domenica 2 febbraio 2025, nel territorio della Stazione Valsassina-Valvarrone, XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino. Il primo (medico acuto) in nottata, verso l’una, in località Alpe delle Betulle, nel comune di Casargo. E’ intervenuta una squadra territoriale, a supporto dell’elisoccorso di Sondrio di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza.

Nella mattinata, i soccorritori sono stati attivati per uno scialpinista infortunato sul Monte Muggio, nel comune di Bellano. Le squadre territoriali del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico sono salite con gli sci; sul posto l’elisoccorso di Bergamo.

Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 2 febbraio, intervento per un gruppo di tre persone che stavano scendendo a piedi dai Piani di Artavaggio verso l’abitato di Moggio ma a un certo punto si sono trovati in difficoltà. Erano in ritardo rispetto ai tempi previsti; ormai era buio, non avevano le lampade frontali per illuminare il percorso e allora hanno chiamato il numero di emergenza 112. Una squadra del Soccorso alpino ha percorso il sentiero a ritroso, in particolare, un soccorritore con la moto da trial in pochi minuti ha raggiunto gli escursionisti. Alla fine il gruppo è stato accompagnato a valle con il mezzo fuoristrada.