Domenica di lavoro per l’elisoccorso con ben cinque interventi sulle montagne lecchesi

Dai Piani di Bobbio quattro richieste di intervento

LECCO – Elisoccorso al lavoro, nella giornata di oggi, domenica, con ben cinque interventi, sulle montagne lecchesi, quattro dei quali nel comprensorio sciistico dei Piani di Bobbio.

I primi tre interventi sono stati richiesti ai Piani di Bobbio (Barzio) per infortuni sugli sci. Il primo alle 12.14, con un la persona infortunata trasportata all’ospedale di Gravedona in codice giallo. Il secondo alle 13.25, per soccorrere un 51enne anch’esso portato in codice giallo all’ospedale di Gravedona. Pochi minuti più tardi è toccato ad uomo di 43anni, feritosi lievemente, ad essere elisoccorso e poi affidato all’ambulanza che lo ha portato all’ospedale di Erba.

Alle 15.00, è stata inoltrata una richiesta di intervento per un uomo di 43 anni che si è infortunato in zona Magnodeno. Il 43enne è stato recuperato dall’elisoccorso di Como, quindi portato in codice verde all’ospedale di Merate in ambulanza.

Quindi, alle 17.09, l’elisoccorso di Sondrio è intervenuto per una ragazza di 24 anni che si è infortunata ed è stata elitrasportata all’ospedale di Gravedona.