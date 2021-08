Donna in difficoltà in una zona impervia sopra Barzio, intervento dei Vigili del Fuoco

La donna si trovava in località Masone, lungo il sentiero Pequeno

L’intervento di soccorso è durato circa 2 ore e mezza

BARZIO – Soccorsi al lavoro nelle giornata di oggi, 8 agosto, per una donna in difficoltà in una zona impervia sui monti sopra Barzio.

I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco sono intervenuti con una squadra del nucleo Speleo Alpino Fluviale per ricercare e soccorrere una donna in località Masone, lungo il sentiero Pequeno, itinerario che dal paese valsassinese sale verso i Piani di Bobbio.

Alla buona riuscita dell’intervento di soccorso ha contribuito anche un volontario del Soccorso Alpino che si trovava in zona. Le operazioni sono durate circa due ore e mezza.