Donna soccorsa per una caduta in zona Alpe Ortighera, intervento anche sul Resegone

La donna soccorsa dall’equipaggio dell’elisoccorso

Intervento anche a ecco per due escursionisti in difficoltà nel canale di Valnegra in Resegone

CRANDOLA VALSASSINA – Intervento del Soccorso Alpino nel pomeriggio di oggi sopra Crandola per una donna caduta lungo la strada carrozzabile in zona Alpe Ortighera mentre stava facendo una passeggiata con il marito. E’ successo intorno alle 16.30.

A seguito della caduta, ha riportato un piccolo trauma che, sebbene non grave, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato in loco per procedere con le prime cure e il recupero. Sul posto è giunto anche il personale del Soccorso Alpino (Cnsas, che tuttavia non è dovuto intervenire direttamente, poiché le operazioni sono state interamente gestite dall’equipaggio dell’elicottero.

Nel tardo pomeriggio, un secondo intervento del Soccorso Alpino di Lecco ha interessato invece la zona del Resegone, nel canale di Valnegra, dove due escursionisti si sono trovati in difficoltà.