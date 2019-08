Dopo il disastro Casargo cerca di rialzarsi, un esercito di volontari al lavoro

Lentamente il paese sta cercando di tornare alla normalità

Ancora sfollati i residenti di sei abitazioni situate nella zona più colpita

CASARGO – Dopo il disastro di martedì sera, tutta Casargo sta lavorando per cercare di tornare il prima possibile alla normalità. Il paese è stato duramente colpito per la seconda volta in meno di una settimana: dopo la colata di fango che ha investito Casargo nella sera del 1° agosto, martedì scorso è stato un altro versante della valle a cedere.

La situazione, lentamente, sta tornando alla normalità anche grazie all’esercito di volontari (Protezione Civili e Alpini in primis) giunti da tutta la provincia per dare una mano.

“Mentre i tecnici stanno facendo tutte le valutazioni del caso rispetto alle zone dove si sono verificati gli smottamenti, in paese si sta effettuando un grande lavoro di ripulitura – ha detto il consigliere Monica Tantardini -. Grazie ai numerosi volontari è stato ripulito il parcheggio dove la frana ha travolto tutte le auto. Poi si sta lavorando a situazioni ‘meno critiche’ come il cimitero o alcuni interventi in case private”.

Per quanto riguarda gli sfollati sono quasi tutti rientrati nelle loro case: “Per precauzione sono rimaste alla scuola alberghiera i residenti di sei abitazioni che sono situate nella zona più colpita dal nubifragio”.

Intanto geologi e tecnici sono al lavoro per fare una valutazione dei rischi e capire quali interventi mettere in campo.