Doppio infortunio a Bobbio, elisoccorso sulle piste da sci

Soccorsi un 37enne e una ragazza di 32 anni

Per entrambi gli interventi giunto sul posto l’elisoccorso da Milano

BARZIO – Giornata impegnativa quella di oggi, sabato, per i soccorritori. Tra tarda mattinata e primissimo pomeriggio due episodi hanno richiesto il loro intervento, entrambi per infortuni avvenuti sulle piste da sci di Bobbio, anche se in località differenti. Prima uscita per soccorrere un 37enne che ha riportato un trauma cranico, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Giunto sul posto l’elisoccorso da Milano, così come per il secondo intervento. A essere coinvolta questa volta una ragazza di 32 anni, alla quale è stato diagnosticato un trauma al bacino. Dopo una prima stabilizzazione, l’elitrasporto in codice giallo all’Ospedale San Raffaele di Milano.