Doppio intervento del Soccorso alpino, prima a Pianezzo (Dervio) e poi allo Zucco della Croce

VALSASSINA / LAGO – Due interventi oggi, domenica, per la stazione di Valsassina e Valvarrone del Soccorso alpino. Il primo in tarda mattinata per soccorrere una donna residente in zona che aveva avuto un malore mentre si trovava in una baita, in località Pianezzo di Dervio. Il posto non era raggiungibile con i mezzi e quindi sono intervenuti i tecnici del Cnsas, che l’hanno portata in barella fino a dove arrivava l’ambulanza.

Qualche minuto dopo, intorno alle 11, è arrivata anche la chiamata per la sospetta frattura di una caviglia, per una donna residente a Sesto San Giovanni. La signora di 57 anni si trovava allo Zucco della Croce, in comune di Moggio, località Culmine di San Pietro. Soccorsa dalle squadre a terra, è stata portata in una zona dove c’era l’ambulanza e infine è stata portata in ospedale di Lecco.