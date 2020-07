Doppio intervento dell’elisoccorso ai Piani di Bobbio e ai Resinelli

A Bobbio un bimbo di 3 anni è stato elisoccorso dopo essere stato punto da un insetto

Ai Resinelli una 39enne colpita da un malore è stata trasportata in ospedale in codice verde

PIANI RESINELLI/BOBBIO – Doppio intervento dell’elisoccorso nel pomeriggio di oggi, domenica, in montagna.

L’elicottero si è alzato in volto una prima volta intorno alle 13.30 diretto ai Piani di Bobbio dove un bimbo di appena 3 anni ha avuto una reazione allergica causata, sembrerebbe, da una puntura di insetto. Il piccolo è stato soccorso in posto, nei pressi del rifugio Lecco, e trasportato in codice giallo all’ospedale di Gravedona.

Il secondo intervento è avvenuto poco dopo ai Piani Resinelli, per una donna di 39 anni colpita da un malore, fortunatamente non grave. Sul posto l’elisoccorso di Como che ha trasportato la donna in ospedale a Lecco in codice verde.