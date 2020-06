Doppio intervento dell’elisoccorso sul Resegone e sul Due Mani

Infortuni in montagna, elisoccorso del 118 al lavoro

Recuperati due escursionisti sul Resegone sul sentiero per il Due Mani

LECCO- Elisoccorso in azione sul Resegone per una persona infortunata a seguito di una caduta. L’intervento è stato richiesto poco prima delle 15 di sabato. Allertato il soccorso alpino. L’escursionista è stato recuperato con un live trauma alla gamba e trasportato in ospedale a Erba.

Circa un’ora dopo, l’elicottero del 118 è intervenuto per un infortunio lungo il sentiero 34 che da Ballabio porta al Monte Due Mani. L’escursionista in questo caso non ha necessitato trasporto in ospedale.