Due Mani, bivacco in condizioni pietose: “Portate a valle i rifiuti”

L’appello del presidente del Cai Ballabio Marco Anemoli

Rifiuti e sporcizia: “Portate a valle la spazzatura”

BALLABIO – “Dopo alcune segnalazioni di amici, oggi pomeriggio (ieri, ndr) siamo andati a visionare le condizioni del Bivacco Locatelli sul Monte Due Mani. Inutile raccontarvi in che condizioni versava, le foto allegate parlano chiaro”.

C’è tanta amarezza nelle parole del presidente del Cai Ballabio Marco Anemoli nel constatare l’ennesimo episodio di inciviltà e maleducazione.

Lo spettacolo che si è trovato di fronte ieri, mercoledì, lo ha lasciato senza parole: il bivacco è era letteralmente sottosopra e pieno di rifiuti.

“Abbiamo portato via l’immondizia abbandonata (un sacco intero) e rimosso gli escrementi delle pecore lasciate libere, senza padrone, che sono entrate nel bivacco. Ora il bivacco è abbastanza pulito per un ricovero di fortuna, ma non per passare una notte organizzata”.

Il presidente del Cai Ballabio, infine, lancia un messaggio: “Vorremmo sensibilizzare i frequentatori del Due Mani che usufruiscono del bivacco: è necessario portare a valle i rifiuti e sopratutto chiudere la porta in modo che non entrino le bestie a far man bassa. Grazie”.

Meno di un anno fa, lo stesso problema era stato portato a galla da Gianmario Maver del gruppo I Beck: anche in quell’occasione se ne era tornato a casa con un sacco pieno di rifiuti.