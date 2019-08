E’ Davide Invernizzi il giovane morto nell’incidente a Pasturo

Tra i fondatori del Team Pasturo, gestiva l’alimentari di famiglia

Aveva solo 31 anni: “Ciao Davide… lasci un vuoto che non riusciremo a colmare”

PASTURO – “Ciao Davide… lasci un vuoto che non riusciremo a colmare”. La tragica notizia della morte di Davide Invernizzi è rimbalzata veloce sui social e questo è solamente uno dei tanti messaggi di cordoglio apparsi su Facebook.

Il 31enne, vittima di un tragico incidente motociclistico avvenuto intorno alle 17.30 di oggi, 15 agosto, è molto conosciuto a Pasturo. Davide, infatti, oltre a essere un grande sportivo è stato tra coloro che hanno dato vita al Team Pasturo, società sportiva di cui era atleta di punta oltre che membro del direttivo.

Era molto conosciuto anche per via del suo lavoro: da un po’ di tempo, con la sorella Elisa, aveva affiancato mamma Lucia e papà Rinaldo nella conduzione dell’attività di famiglia in paese: l’alimentari Denti.

Dopo aver praticato da ragazzino sci di fondo ad alti livelli, Davide Invernizzi era passato alle skyrace con ottimi risultati tanto che per un po’ di tempo ha fatto parte anche del Team La Sportiva. Nel 2017, poi, aveva anche vinto il Giir di Mont Open.

E’ grandissimo lo sconcerto a Pasturo e nel mondo dello sport per una tragedia che ha lasciato tutti attoniti.

“Ciao Lino, mai avrei immaginato che quell’elicottero fermo a Pasturo fosse lì per te, non ho parole, solo lacrime, perdiamo un amico, un grande uomo, un fratello – è un altro dei ricordi apparsi sui social -. Ci vediamo lassù dove l’aria è più rarefatta e le stelle come te si toccano con un dito. Ci si vede in Grigna. Ciao amico, ciao Corridore del Cielo”.