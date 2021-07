Stava scalando con altri due amici lungo la via Bramani

Fatale una caduta quando era ormai giunto quasi alla fine della via

LECCO – E’ Franco Novati di Cantù la vittima dell’incidente in montagna che si è consumato oggi, ai Piani di Bobbio, allo Zucco Barbesino.

Il 61enne, molto conosciuto anche nel lecchese proprio per la sia passione per l’arrampicata e la montagna, era impegnato con altri due amici in una scalata lungo la via Bramani. Giunti quasi alla fine della via, per cause ancora da chiarire, Franco Novati è precipitato per diversi metri, caduta che gli è stata fatale.

Immediata la chiamata ai soccorsi da parte dei due amici, con l’arrivo sul posto dell’elisoccorso di Milano, con lo staff medico-tecnico che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Mentre si era attivata via terra anche una squadra, pronta per essere imbarcata nella piazzola di Barzio qualora fosse stato necessario un supporto.

L’intervento con il recupero dei due alpinisti illesi e della salma, portata presso la stazione del Soccorso Alpino di Lecco, si è concluso alle 17 circa.