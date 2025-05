E’ grande il dolore a Introbio per la morte della storica maestra Rita Lusenti

Conosciutissima in paese, membro del Coro Vandelia, in passato era stata anche Assessore alla Cultura

“Ricordiamo la sua gioia, la sua dignità, la sua dedizione alla famiglia e la sua immensa generosità”

INTROBIO – Una notizia terribile quella che ha colpito nelle scorse ore l’intera comunità di Introbio che piange la storica maestra elementare Rita Lusenti. 71 anni il prossimo novembre, conosciutissima a Introbio dove, una quindicina di anni fa, aveva anche ricoperto il ruolo di Assessore alla Cultura, Rita Lusenti è stata vittima di una tragica fatalità.

Sabato scorso, con il Coro Femminile Vandelia di cui faceva parte, si stava recando a Malcesine (VE), sul lago di Garda, per partecipare a un concerto. Durante il viaggio in bus si sarebbe alzata dal suo sedile e, proprio in quel momento, ci sarebbe stata una brusca frenata e la donna sarebbe caduta picchiando in maniera violenta la testa. Dopo alcuni giorni in coma, in bilico tra la vita e la morte, purtroppo Rita Lusenti non ce l’ha fatta.

Una morte che ha sconvolto tutti, in primis le compagne del coro che l’hanno ricordata con queste parole: “Signore, accogli l’anima di Rita, che ha lasciato questo mondo troppo presto. Grazie per averle donato la passione per il canto, che l’ha accompagnata nella vita. Ricordiamo la sua gioia nel condividere questo dono con gli altri, la sua dignità nell’affrontare le difficoltà della vita, la sua dedizione alla famiglia, in particolare ai suoi amati nipoti, e infine la sua immensa generosità. Rita, hai lasciato un vuoto enorme tra noi, ti ricorderemo per sempre con affetto”.

Ex maestra ed ex assessore a Introbio, Rita Lusenti si è sempre spesa per la propria comunità anche nel volontariato. Da qualche tempo si era trasferita a Lecco per essere più vicina alla sua famiglia. Una perdita che ha lasciato attonita tutta la comunità, numerosi i messaggi di cordoglio che ricordano una donna che è stata capace di dare tanto a tutti.