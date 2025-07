E’ grande il dolore per la morte di Giampiero Manzoni, aveva solo 54 anni

Geometra, maestro di sci e consigliere comunale a Margno, era profondamente legato al Pian delle Betulle

Si è spento a causa di una malattia: “Persona gentile, sempre disponibile, con il sorriso e tanta voglia di fare”

MARGNO – E’ grande il dolore in tutta la Valsassina per la morte di Giampiero Manzoni a soli 54 anni. Consigliere comunale a Margno, di professione geometra, era anche un maestro di sci, molto legato ai Piani delle Betulle dove la sua famiglia gestisce il ristorante pizzeria La Libellula.

Una persona molta conosciuta in Valsassina, tanti i messaggi di cordoglio in queste ore per una morte, avvenuta a seguito di una malattia, che lascia un grande vuoto in tutta la comunità. Una persona gentile, sempre disponibile con tutti, con il sorriso e tanta voglia di fare, così lo descrivo tutte le persone che lo hanno conosciuto.

Proprio lo scorso mese di marzo aveva vissuto una grande soddisfazione con la convocazione e la conquista di due medaglie ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics di Torino di Lisa Guerrera, campionessa lecchese di sci che ha scoperto questo sport ai Pian delle Betulle proprio sotto la sua guida.