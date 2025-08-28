E’ morto Dino Grattarola, fondatore dello storico mobilificio di Cortenova

La camera ardente allestita presso l’ex stabilimento Grattarola in via Provinciale 55 a Bindo

MARGNO – Si è spento all’età di 89 anni Riccardo Grattarola, conosciuto da tutti come Dino, figura di riferimento per la comunità valsassinese e volto legato a una delle realtà imprenditoriali più note del territorio.

Originario di Margno, Dino e il fratello Pinuccio nel 1969 avevano avviato in paese una piccola bottega di falegnameria, per poi acquistare un appezzamento di terreno a Bindo di Cortenova. Qui, i due fratelli Grattarola costruirono uno stabilimento che progressivamente ampliarono. Dai primi dieci dipendenti, all’inizio degli anni Duemila l’azienda arrivò a contarne circa 250, dando lavoro a tante famiglie della valle e non solo.

Insieme al fratello Pinuccio fondò il mobilificio Grattarola di Bindo di Cortenova, azienda che ha portato il nome della Valsassina nel mondo grazie alla qualità dell’arredo in legno massello, in particolare nel settore delle cucine. Dalla produzione di mobili semplici legati al boom delle seconde case in valle, la Grattarola seppe evolvere collaborando con designer e ampliando la gamma fino a conquistare il mercato nazionale e internazionale, soprattutto quello tedesco.

Dino ha dedicato la sua vita al lavoro ed è stato ripagato dal successo, ma anche dall’affetto e dal rispetto dei suoi dipendenti. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una personalità forte e decisa, talvolta burbera, ma al tempo stesso un grande maestro, capace di riconoscere e premiare la passione e la dedizione di chi lavorava al suo fianco.

Il percorso imprenditoriale, dopo anni di grande notorietà, passò nel 2008 nelle mani di Pierantonio Valsecchi, ex sindaco di Barzio, fino al 2013 quando, a seguito di difficoltà finanziarie, l’azienda venne dichiarata fallita.

Il ricordo di Dino resta oggi soprattutto nei suoi affetti più cari: la moglie Nene, le figlie Chiara con Giovanni e Stefania con Franco, i nipoti Alessandro, Davide e Maria, il fratello Pinuccio, oltre a cognati, cognate, parenti e amici tutti, hanno dato il triste annuncio della sua scomparsa.

I funerali verranno celebrati a Margno sabato 30 agosto alle ore 10 nella chiesa di San Bartolomeo; al termine la salma verrà accompagnata al cimitero locale. Come da sua volontà, la camera ardente è stata allestita presso l’ex stabilimento Grattarola in via Provinciale 55 a Bindo, con orari di visita dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

La comunità si prepara dunque a dare l’ultimo saluto a un uomo che, attraverso il suo lavoro, ha contribuito a scrivere una parte importante della storia produttiva della Valsassina.