BALLABIO – Sgomento a Ballabio per la morte improvvisa di Andrea Rusconi, giovane papà, tra i fondatori dell’Asd Grignetta. Un dolore grandissimo che ha colpito come un fulmine a ciel sereno una comunità intera. Classe 1975, impiegato presso la Bilanceria Rocca di Pescarenico, avrebbe compiuto 46 anni il prossimo 1 Settembre.

Era il 13 febbraio 2020 quando Rusconi, in qualità di presidente, presentò al paese il nuovo gruppo sportivo Asd Grignetta, creato in memoria della moglie Rita Pozzi, scomparsa prematuramente nel 2018, a soli 47 anni, dopo aver lottato contro una malattia. Non ci sono parole per descrivere un dolore che sta attraversando la comunità di Ballabio, dove Andrea viveva, ma anche quella di Valmadrera, sua città d’origine.

Giovane papà, Andrea Rusconi lascia due figli piccoli. Pochi giorni fa aveva accusato un malore ed era stato ricoverato all’ospedale di Lecco, un’ulteriore improvvisa complicazione ha compromesso il quadro clinico, tanto che ogni tentativo di salvargli la vita, purtroppo, è risultato vano.

Tifoso dell’Inter, uomo forte e sorridente, anche dopo la scomparsa della moglie non si era dato per vinto e si era dedicato completamente alle “sue due meraviglie” come definiva lui stesso i suoi bimbi. Era ben voluto da tutti e, attorno a lui, era riuscito a riunire un gruppo di amici per dar vita a una avventura sportiva che guardava in primis alla solidarietà: “Dopo l’esperienza del 1° memorial Rita Pozzi, al momento di organizzare la seconda edizione abbiamo pensato di dare una forma a quello che di fatto è un gruppo coeso e operativo – disse Rusconi durante la presentazione della squadra -. L’idea è quella di creare eventi sportivi che riescano a includere tutte le persone sul territorio. Uno sport che sia alla portata di tutti senza dimenticare l’aspetto benefico e sociale. Una nostra prerogativa è quella di riuscire a devolvere fondi alle associazioni che operano sul territorio e lo sport ci è sembrato il miglior modo per ricordare mia moglie Rita”.

“Era una persona molto amata in tutto il paese, la comunità di Ballabio non lo dimenticherà mai, così come non dimenticheremo i suoi due piccoli amati figli”, con queste poche parole lo ricorda il sindaco di Ballabio, Giovanni Bruno Bussola, stravolto dal dolore per l’improvvisa scomparsa dell’amico.

Andrea Rusconi è sempre stata una persona coinvolgente, positiva, piacevole, una di quelle rare persone che fa breccia nei cuori di chi l’ha conosciuto e di chi ha avuto la fortuna di condividere un pezzo di vita con lui…