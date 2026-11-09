È morto l’escursionista di 43 anni precipitato in Grignetta

L’uomo è precipitato per diversi metri mentre percorreva il Traverso dei Magnaghi. Con lui c’era un compagno di escursione che ha immediatamente chiamato i soccorsi
PIANI RESINELLI – Non ce l’ha fatta l’escursionista di 43 anni precipitato nella mattinata di oggi, lunedì, lungo il Traverso dei Magnaghi, in Grignetta. Il decesso dell’uomo è stato constatato sul luogo dell’incidente dai soccorritori, intervenuti dopo la caduta.
Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe scivolato, mentre percorreva il tratto particolarmente esposto che collega il Canalone Porta alla Cresta Cermenati, precipitando per diversi metri nel canale dell’Igloo.
Con lui si trovava un compagno di escursione, che ha immediatamente dato l’allarme chiedendo l’intervento dei soccorsi.
Sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Como, insieme ai tecnici del Soccorso Alpino di Lecco. Per il 43enne, tuttavia, non c’è stato nulla da fare.
Sono attualmente in corso le operazioni di recupero della salma, che sarà elitrasportata all’ospedale di Lecco.
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