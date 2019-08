Elicottero ai Piani di Bobbio, soccorsa una donna di 50 anni

La chiamata poco prima delle 11 ai Piani di Bobbio

Soccorsa una donna di 50 anni che non sarebbe in gravi condizioni

BARZIO – Fortunatamente non sarebbe nulla di grave: una donna è stata soccorsa nella mattinata di oggi, martedì 27 agosto, ai Piani di Bobbio.

La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 11 per una caduta lungo uno dei sentieri dei Piani di Bobbio forse a causa di una malore. La 50enne, che non sarebbe in gravi condizioni, è stata raggiunta dall’elisoccorso di Bergamo e trasportata all’ospedale in codice verde.