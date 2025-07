Elisoccorso escursionista dopo una caduta in zona Pizzo dei Tre Signori

Sul posto l’elisoccorso di Como che ha avuto qualche difficoltà a causa delle nuvole basse che hanno reso più complicato l’intervento

INTROBIO – Un’escursione in montagna si è trasformata in un intervento di soccorso abbastanza complesso nella zona del Lago di Sasso, nei pressi del Pizzo dei Tre Signori, dove un escursionista è caduto riportando ferite che hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Le operazioni di recupero, iniziate alle 13 di oggi, domenica, non sono state semplici a causa delle condizioni meteo sfavorevoli: nuvole basse e visibilità ridotta hanno ostacolato l’avvicinamento dell’elicottero del 118 decollato da Como. Proprio per questa ragione, è stato prontamente allertato anche il Soccorso Alpino della Valsassina – Valvarrone, pronto a intervenire via terra nel caso in cui l’elisoccorso non fosse riuscito a raggiungere la zona impervia.

Nonostante le difficoltà, l’equipaggio è riuscito a localizzare l’escursionista ferito, stabilizzarlo sul posto e trasportarlo all’ospedale di Sondrio in codice verde. Le sue condizioni, per fortuna, non destano preoccupazione. Non sono al momento note le generalità della persona soccorsa.