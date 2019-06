Elisoccorso in azione ai Piani di Bobbio in località Pesciola

Intervento richiesto a seguito di una caduta

BARZIO – Elisoccorso in azione nel primo pomeriggio di oggi, domenica, in seguito ad una chiamata di soccorso per un escursionista infortunato a seguito di una caduta.

L’incidente è avvenuto nei pressi della località Pesciola, dove è giunto l’elisoccorso decollato da Sondrio, mentre nel frattempo sono stati allertati anche i Volontari del Soccorso Alpino.

Dopo le prime cure prestate sul posto, l’escursionista è stato recuperato dall’elisoccorso e quindi trasportato all’ospedale in codice giallo.