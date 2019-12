Elisoccorso in Grignetta per due escursionisti in difficoltà sulla Cresta Segantini

Sul posto è giunto anche l’elisoccorso

La chiamata è stata lanciata alle 17.48 circa

LECCO – Chiamata di soccorso alle 17.48 di oggi, venerdì, per due escursionisti in difficoltà, almeno queste le prime informazioni giunte in redazione, lungo la Cresta Segantini in Grignetta.

La chiamata di soccorso è stata lanciata nel tardo pomeriggio di oggi, con l’arrivo sul posto di un elioccottero per perlustrare la zona mentre, nel frattempo, sono stati allertati i volontari del Soccorso Alpino. L’intervento è ancora in corso. Ulteriori aggiornamenti non appena possibile.