Escursionista cade per una ventina di metri all’Alpe Cova, elisoccorso

Incidente in montagna mercoledì mattina lungo il sentiero per il Grignone

Escursionista 51enne precipita, recuperato dall’elisoccorso

PASTURO – Soccorsi al lavoro questa mattina, mercoledì, per recuperare un escursionista caduto dal sentiero nella zona dell’Ape Cova a Pasturo.

Il ferito, un 51enne residente in provincia di Varese, stava percorrendo la via Estiva verso il rifugio Brioschi sul Grignone, quando è precipitato per una ventina di metri procurandosi il trauma ad una spalla.

L’elisoccorso lo ha trasportato all’ospedale di Lecco.