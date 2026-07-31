Escursionista in difficoltà a Bobbio e ciclista caduto al Griera: doppio intervento del Soccorso Alpino

I tecnici della Stazione Valsassina Valvarrone hanno operato insieme all’elisoccorso

In entrambi i casi, le persone soccorse non erano in pericolo di vita

VALSASSINA – I tecnici della Stazione Valsassina – Valvarrone del Soccorso Alpino, nella giornata di ieri, sono stati impegnati in due interventi di soccorso. Il primo intervento si è svolto nel primo pomeriggio, intorno alle ore 14.30, per un ciclista in mountain bike caduto nella zona del Rifugio Griera, nel territorio comunale di Pagnona.

Il secondo intervento è stato effettuato in serata, verso le ore 19.30, per il recupero di un escursionista in difficoltà a causa dell’affaticamento, nella zona della Bocchetta dei Mugoff, ai Piani di Bobbio, nel Comune di Barzio.

In entrambe le operazioni è stato fondamentale il supporto degli elicotteri di AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia, che hanno operato in collaborazione con le squadre del Soccorso Alpino, consentendo di portare a termine gli interventi in modo rapido ed efficace.

Nel primo caso è stato soccorso un uomo di 55 anni che è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). Nel secondo caso era coinvolta una persona di 87 anni che, anche in questo caso, è stata trasportata all’ospedale di Lecco ma in codice verde (poco critico).