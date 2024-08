Escursionista morso da un cane e fungiatt caduto, doppio intervento del Soccorso Alpino

Il primo episodio si è verificato ieri sera intorno alle 20:30 sul sentiero del giro dei Campelli, ai Piani di Artavaggio, tra i comuni di Barzio e Moggio. Un uomo di 40 anni, che stava percorrendo il sentiero, è stato improvvisamente aggredito e morso da un cane. L’allarme è scattato immediatamente, e due soccorritori in sella ai trial in dotazione alla stazione Valsassina – Valvarrone sono accorsi sul posto per prestare le prime cure all’uomo. Successivamente, una seconda squadra è intervenuta con un mezzo fuoristrada per trasportare la persona a valle, dove ad attenderla c’era l’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina. Grazie alla rapidità dell’intervento, l’uomo è stato trasferito in sicurezza per le cure necessarie.

Solo poche ore dopo, nella tarda mattinata di oggi, i tecnici della stessa stazione sono stati nuovamente chiamati in azione, questa volta in collaborazione con l’equipaggio dell’elisoccorso di Como dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU). La richiesta di soccorso proveniva dalla zona tra Ronco e la Val Marcia, nel comune di Premana, dove un cercatore di funghi di 75 anni si era infortunato. Anche in questa occasione, la professionalità e la tempestività dell’intervento sono state determinanti per garantire l’assistenza all’anziano.