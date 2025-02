Escursionista precipita per 200 metri sulla Grigna Settentrionale: ferito ma vivo

L’uomo è caduto sul versante sud-est del Grignone: soccorso e trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo

PASTURO – Momenti di paura oggi sulla Grigna Settentrionale, nel comune di Pasturo, dove un escursionista di 33 anni è scivolato per circa 200 metri lungo il versante sud-est della montagna, sotto il rifugio Brioschi. L’allarme è scattato in codice rosso, mobilitando la Stazione di Valsassina – Valvarrone del Soccorso Alpino, XIX Delegazione Lariana, che è intervenuta prontamente per il recupero.

Sei tecnici del CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, attivati dalla centrale operativa, hanno raggiunto il punto dell’incidente per supportare le operazioni di soccorso. Sul posto è giunto anche l’elisoccorso di Areu – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, decollato da Milano, che ha provveduto al trasporto dell’uomo all’ospedale di Lecco.

Nonostante la dinamica impressionante, l’escursionista è stato trasferito in codice giallo, segno che le sue condizioni, pur serie, non sarebbero critiche. L’incidente ripropone il tema della sicurezza in montagna, specialmente in questa stagione, quando il terreno può rivelarsi insidioso per la presenza di ghiaccio e neve residua.