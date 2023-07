Barzio. Precipita sullo Zucco Angelone, elisoccorso un 65enne

L’uomo stava arrampicando in parete, sulla placca del Pistolino

Caduto per una trentina di metri, si è procurato diversi traumi

BARZIO – E’ in corso un delicato intervento del Soccorso Alpino sullo Zucco Angelone, nel comune di Barzio. Un uomo di 65 anni, residente a Civate, è precipitato mentre stava arrampicando sulla placca del Pistolino.

Mentre stava effettuando una manovra, qualcosa non dev’essere andato per il verso giusto: è caduto per una trentina di metri lungo la parete, provocandosi politrauma e trauma alla testa.

Intervenuti immediatamente i volontari del CNSAS che, vista la gravità dell’episodio, hanno chiesto sul posto anche l’elicottero in volo da Bergamo. A prestare all’uomo i primi soccorsi medico e infermiere del Soccorso Alpino. Presente sul luogo dell’incidente anche un’ambulanza del Soccorso d’Introbio.

Ancora in corso le operazioni.