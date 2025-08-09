Escursionista s’infortuna in zona Piani di Bobbio, soccorsa in elicottero

La richiesta di intervento è stata lanciata poco dopo le 12 di oggi, sabato

BARZIO – Una donna è rimasta ferita durante un’escursione lungo un sentiero nei pressi dell’ex rifugio Pequeno, ai Piani di Bobbio, nel territorio comunale di Barzio. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 12:15, mentre la donna si trovava in compagnia di un gruppo di escursionisti.

La caduta ha reso necessario l’intervento dell’elisoccorso di Como, con l’equipe tecnico medica che ha prestato le prime cure alla donna, quindi, una volta stabilizzata è stata recuperata e trasportata all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo. Alla piazzola di atterraggio di Barzio, era presente anche una squadra del Soccorso Alpino della Stazione Valsassina Valvarrone, pronta a fornire supporto in caso di necessità.