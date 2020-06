Escursioniste disperse sul Grignone, elisoccorse dai Vigili del Fuoco

Intervenuto elicottero Drago VF 82 dei Vigili del Fuoco

La richiesta di soccorso è stata lanciata ieri, venerdì, alle 17.30 circa

PASTURO – Hanno perso sentiero e orientamento due ragazze impegnate in un’escursione in zona Grignone (Grigna Settentrionale). Così, ieri pomeriggio, verso le 17.30 non hanno potuto far altro che allertare i soccorsi. La chiamata è stata raccolta dai Vigili del Fuoco del comando di Lecco intervenuti assieme all’elinucleo di Malpensa.

Dopo aver localizzato le due escursioniste, sono state tratte in salvo tramite l’utilizzo del verricello dell’elicottero Drago VF 82 dei Vigili del Fuoco e successivamente fatte sbarcare illese in zona sicura. L’intervento è terminato alle ore 18.30.