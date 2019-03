Due persone in difficoltà sulla cresta di Piancaformia

L’elicottero non può volare per via delle condizioni meteo. Mobilitate due squadre del soccorso alpino

PASTURO – Due escursionisti sono rimasti bloccati questa mattina, domenica, sulla cresta di Piancaformia mentre cercavano di raggiungere la vetta del Grignone.

Stando a quanto emerso i due ad un certo punto non sono stati più in grado di procedere e nemmeno di tornare sui propri passi, decidendo cosi di chiamare i soccorsi.

Ancora impossibile sapere con esattezza cosa sia successo, ma è probabile che gli escursionisti si siano fatti trovare impreparati di fronte alle attuali condizioni del terreno e meteo.

Stando a quanto emerso i due si sarebbero bloccati a circa 200 metri dal rifugio Brioschi in vetta al Grignone (2410 m).

La chiamata di soccorso è stata inoltrata poco prima delle 13. Immediato il decollo dell’elisoccorso da Como ma a causa delle condizioni meteo non favorevoli, caratterizzate da nebbia e nuvole basse, il velivolo non è riuscito ad intervenire.

Inevitabile quindi il soccorso via terra con due squadre di volontari del Soccorso Alpino (una di Lecco e una della Valsassina) che dovranno raggiungere i due e riportarli a valle a piedi. Intervento che inevitabilmente richiederà tempi lunghi.