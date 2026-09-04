Escursionisti in difficoltà sotto ai Pizzi di Parlasco: necessario l’elisoccorso

Raggiunti dai volontari del Soccorso Alpino della stazione Valsassina e Valvarrone, non erano in grado di proseguire per la stanchezza e il terreno pericoloso ed è stato necessario chiamare l’elisoccorso

PARLASCO – Due escursionisti, di 30 e 50 anni, sono stati recuperati dopo essere rimasti bloccati in una zona impervia appena sotto i Pizzi di Parlasco, in seguito alla perdita del sentiero.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, venerdì, poco dopo le 15. I due uomini, partiti da Esino Lario, avevano perso l’orientamento lungo il percorso e, ormai stremati, non erano più in condizioni di proseguire.

A raggiungerli è stata una squadra del Soccorso Alpino, appartenente alla stazione Valsassina e Valvarrone. Una volta sul posto, i soccorritori hanno valutato l’impossibilità di continuare a piedi, sia per la forte stanchezza dei due escursionisti sia per la pericolosità del terreno, caratterizzato da una zona impervia e dalla presenza di salti di roccia.

Per completare il recupero è stato quindi attivato l’elisoccorso di Sondrio, che ha permesso di intervenire in una situazione nella quale la prosecuzione a piedi non era ritenuta sicura.