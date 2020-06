Escursionisti in difficoltà sulla ferrata alla Zucco di Pesciola: elisoccorsi

L’intervento si è svolto in zona Piani di Bobbio alle 15.30 circa di oggi, sabato

BARZIO – Elisoccorso in azione per due escursionisti, un uomo di 56 anni e una donna di 30, impegnati nel pomeriggio di oggi, sabato, lungo a ferrata Domenico Rebuzzini (conosciuta anche come Cai Barzio) allo Zucco di Pesciola, ai Piani di Bobbio.

I due si sarebbero trovati in difficoltà durante la salita non riuscendo più a proseguire ne ridiscendere, dovendo cosi chiamare i soccorsi.

Sul posto, poco dopo le 15.30, si è quindi portato l’elisoccorso di Bergamo che ha individuato i due escursionisti portandoli in salvo.