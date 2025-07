Falsa emergenza per un fungiatt disperso: ritrovato illeso

Attivata la macchina dei soccorsi con Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino alla ricerca dell’uomo, poi ritrovato illeso e ignaro dell’emergenza

L’uomo era uscito a cercare funghi, un messaggio d’aiuto partito per errore ha fatto temere il peggio

ESINO LARIO – Una segnalazione partita per errore ha fatto temere il peggio questa mattina a Esino Lario in località Ortanella, dove un uomo appassionato di funghi è stato cercato a lungo da familiari, soccorritori e conoscenti, prima di essere ritrovato in perfette condizioni al termine della sua escursione nei boschi.

Tutto ha avuto inizio con un messaggio d’allarme che ha raggiunto i suoi familiari: una richiesta d’aiuto apparentemente inviata proprio dal suo telefono. Inutile dire che, non ricevendo risposte alle successive chiamate, i parenti si sono subito allarmati. Ad aggravare la situazione, anche il racconto di un villeggiante di Esino, che conosce l’uomo e che, non trovandolo a casa, avrebbe iniziato a cercarlo senza successo. Di lì a poco sono partite le prime chiamate ai soccorsi.

Si sono mossi,ambulanza, Vigili del Fuoco con tanto di elicottero (il Drago), allertati per la possibile attivazione dell’IMSI Catcher, uno strumento utile a localizzare dispositivi mobili in caso di scomparsa. Sul campo anche il CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) della stazione Valsassina – Valvarrone, che ha mobilitato una decina di volontari pronti a battere sentieri e zone boschive.

Momenti di apprensione che si sono però conclusi con un sospiro di sollievo. L’uomo è stato rintracciato mentre camminava sulla strada, tranquillo e del tutto ignaro del trambusto che si era generato nel frattempo. Stava semplicemente rientrando, a fine mattinata, dal suo giro nei boschi in cerca di funghi.

A quanto sembra, il messaggio di allarme sarebbe partito accidentalmente dal cellulare, premuto involontariamente. Una svista, ma sufficiente a far scattare l’intero dispositivo di emergenza. Una “Falsa chiamata”con l’uomo che è stato ritrovato illeso.

L’episodio, avvenuto nella mattinata di oggi, martedì, ha messo in moto una macchina dei soccorsi rapida e ben coordinata, grazie anche alla collaborazione tra enti e cittadini. Nessuna conseguenza, per fortuna, ma tanta paura per familiari, subito rincuorati dalla notizia che si è trattato solo di un malinteso.