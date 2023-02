Falso allarme sul Monte Angelone, soccorso alpino: “Segnalare solo quando necessario”

Segnalata la presenza di luci sulla vetta, ma nessun escursionista era in difficoltà

BARZIO – Falso allarme nella serata di ieri, mercoledì, sul Monte Angelone a Barzio: un automobilista ha allertato il soccorso alpino per alcune luci in cima alla montagna, notate mentre percorreva la sp62 lungo la Bassa Valsassina, pensando a qualche escursionista in difficoltà. Si sono immediatamente attivati i tecnici della Stazione di Valsassina – Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, su avviso della centrale di Soreu dei Laghi. Giunta sul posto, la squadra ha incontrato l’automobilista, constatando però che nessuno si trovasse in difficoltà.

“Non è la prima volta che accade: sulla cima del Monte Angelone, alto 1200 metri, sono collocati ripetitori e antenne di telefonia mobile, che a volte emettono luci a intermittenza di colore bianco e rosso. Più di una volta le luci sono state interpretate, in totale buona fede, come messaggi o richieste di soccorso: ogni segnalazione è utile e doverosa ma dovrebbe essere prima valutata con la massima attenzione, per evitare di attivare i soccorsi quando non ce n’è bisogno“, comunicano dal soccorso alpino.