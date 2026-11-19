Non risulterebbero persone o veicoli coinvolti

Sul posto Vigili del Fuoco e personale Anas

ESINO/PARLASCO – Una frana si è verificata nella giornata di oggi, giovedì 19 novembre, lungo la Strada Statale 753 di Esino, nel tratto che dal Passo Agueglio scende verso Parlasco.

Il cedimento ha interessato il versante a monte della strada, provocando il distacco di una consistente quantità di materiale roccioso, terra e detriti, che si è riversata sulla carreggiata.

A dare l’allarme sarebbe stata una donna di passaggio, che avrebbe segnalato quanto accaduto. Secondo le prime informazioni raccolte, non risulterebbero persone o automobili coinvolte, anche se sono in corso gli accertamenti per escludere eventuali conseguenze.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle verifiche dell’area interessata dal distacco. La situazione viene valutata con il coinvolgimento del personale Anas, ente gestore della Statale 753, e delle autorità competenti, per accertare le condizioni del versante e della strada.

Al momento non sono ancora disponibili indicazioni ufficiali sui tempi necessari per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità.

La situazione resta in evoluzione. Seguiranno aggiornamenti.