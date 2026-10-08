“Fungiatt” disperso tra Casargo e Pagnona, ritrovato dopo sette ore di ricerche

L’intervento ha coinvolto Vigili del Fuoco, CNSAS, Carabinieri e personale sanitario, con l’impiego delle squadre TAS e IMSI

L’operazione si è conclusa questa mattina dopo circa 7 ore di intervento

CASARGO – Un uomo di 46 anni dato per disperso è stato ritrovato e tratto in salvo dopo una complessa operazione di ricerca e soccorso condotta nel territorio di Casargo e Pagnona, in provincia di Lecco.

L’allarme ha fatto scattare la macchina dei soccorsi nella serata di ieri, mercoledì, alle 22:30 circa con l’intervento coordinato di Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), Carabinieri e personale sanitario. Nelle operazioni sono state impiegate anche le squadre TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e IMSI, con personale e attrezzature dei Vigili del Fuoco dedicate alla ricerca del segnale telefonico.

Le prime perlustrazioni hanno consentito ai soccorritori di individuare l’uomo, uscito in cerca di funghi, in un’area impervia tra i territori comunali di Casargo e Pagnona. Per raggiungerlo e procedere al recupero sono state utilizzate complesse tecniche Speleo-Alpino-Fluviali, che hanno permesso agli operatori di arrivare fino all’uomo, stabilizzarlo e trasferirlo in sicurezza verso una zona accessibile, dove è stato affidato allo staff medico sanitario che ha predisposto di trasporto in ospedale in codice giallo.

L’intervento, particolarmente articolato per le caratteristiche dell’area e per le modalità del recupero, ha richiesto circa 7 ore di lavoro ininterrotto.

Le operazioni si concluse questa mattina, giovedì, con il ritrovamento e la messa in sicurezza del 46enne e il trasporto in ospedale. Decisivo il coordinamento tra le diverse componenti impegnate nella ricerca e nel soccorso, oltre alla collaborazione con le forze dell’ordine presenti sul posto.