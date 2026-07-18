Fuoristrada avvolto dalle fiamme nei boschi di Pasturo: intervento dei Vigili del Fuoco

Il rogo è divampato nei pressi della località San Calimero

Per raggiungere il mezzo è stato necessario impiegare un veicolo 4×4 attrezzato per gli interventi boschivi. Evitato il rischio di propagazione dell’incendio

PASTURO – A Pasturo un veicolo fuoristrada è stato completamente avvolto dalle fiamme mentre si trovava lungo un sentiero in una zona montana particolarmente impervia, nei pressi della località San Calimero.

L’allarme è scattato non appena il mezzo ha iniziato a bruciare. Considerata la posizione in cui si trovava il fuoristrada e l’impossibilità per i normali mezzi di soccorso di raggiungere rapidamente il luogo dell’incendio, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha immediatamente attivato una squadra specializzata.

Per affrontare l’emergenza è stato impiegato un mezzo fuoristrada 4×4, appositamente equipaggiato per operare in ambiente boschivo e su terreni particolarmente difficili, consentendo così ai soccorritori di raggiungere il punto dell’intervento.

Una volta arrivati sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato il veicolo ormai completamente interessato dalle fiamme. Le operazioni si sono concentrate dapprima sul raffreddamento e sullo spegnimento del fuoristrada, per poi estendersi alla messa in sicurezza dell’intera area.

Particolare attenzione è stata riservata alla vegetazione circostante. La presenza di un bosco fitto e le caratteristiche del terreno rendevano infatti concreto il rischio che il rogo potesse propagarsi rapidamente agli alberi e al sottobosco, trasformandosi in un incendio boschivo dalle conseguenze ben più gravi.

Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state contenute prima che potessero estendersi oltre il veicolo, evitando così danni alla vegetazione e scongiurando un incendio di più ampie proporzioni.

L’intervento si è quindi concluso con lo spegnimento completo del mezzo e la bonifica dell’area, riportata in condizioni di sicurezza. Restano da accertare le cause che hanno provocato l’incendio del fuoristrada. Fortunatamente non si segnalano persone coinvolte o ferite.