Grave incidente allo Zucco Pesciola, giovane 20enne elisoccorsa

La giovane è stata trasportata all’ospedale in codice rosso

Sul posto anche i volontari del Soccorso Alpino della Stazione Valsassina – Valvarrone

BARZIO – Grave incidente quello avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica, ai Piani di Bobbio, allo Zucco Pesciola, per la precisione sul Terzo torrione, dove una giovane ragazza di 20 anni impegnata con un’amica lungo una via di arrampicata, per cause ancora da stabilire, è caduta.

Immediato l’intervento dai volontari del Soccorso Alpino Valsassina Valvarrone alcuni dei quali già in zona, mentre una squadra si è fatta trovare pronta in piazzola a Barzio ed è stata recuperata e trasportata sul luogo dell’incidente dall’elisoccorso di Bergamo.

Alla giovane 20enne le sono state prestate le prime cure sul posto, quindi è stata stabilizzata e elitrasportata all’ospedale in codice rosso. Scioccata la compagna di cordata che è stata riaccompagnata a valle dai volontari del Soccorso Alpino, quindi riportata a Barzio in funivia.