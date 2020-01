Grigna. Incidente sul Pizzo della Pieve, tre alpinisti soccorsi

Elisoccorso in azione sul Pizzo della Pieve

Alpinisti in difficoltà nella mattinata di domenica

ESINO LARIO – Dopo il recupero con l’elicottero effettuato nella serata di ieri, sabato, per due escursionisti in difficoltà sulla Traversata Alta in Grigna Settentrionale, questa mattina i soccorsi si sono mobilitati nuovamente per recuperare tre alpinisti impegnati sul Pizzo della Pieve, parete Fasana, sempre in Grigna Settentrionale.

La chiamata ai soccorsi è arrivata poco prima delle 11.30: uno dei tre sarebbe caduto procurandosi alcune ferite, mentre i due compagni, illesi, sono rimasti bloccati in sosta. L’elicottero da Como è entrato in azione: una volta recuperato l’alpinista ferito lo ha trasportato all’ospedale di Gravedona in codice giallo (mediamente critico). Gli altri due alpinisti sono stati recuperati dall’elisoccorso di Milano. Allertati anche i volontari della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino.