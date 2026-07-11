Grignetta, scalatore ferito sulla Piramide Casati: in volo due elicotteri per i soccorsi

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Il recupero del ferito da parte dell'elisoccorso
Il recupero del ferito da parte dell'elisoccorso

L’elisoccorso di Como ha recuperato il ferito, mentre il Drago dei Vigili del Fuoco ha evacuato gli altri alpinisti dopo il danneggiamento delle corde

PIANI RESINELLI – Uno scalatore è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi durante un’ascensione sulla Piramide Casati (1.940 metri), in Grignetta. L’uomo faceva parte di una cordata di tre persone.

L’allarme è scattato poco dopo le 15, quando alcuni escursionisti presenti in zona hanno udito le grida di aiuto provenire dalla parete. Due volontari del Soccorso Alpino, che si trovavano già nelle vicinanze, hanno dato immediatamente l’allarme, attivando la macchina dei soccorsi. Da Como è quindi decollato l’elisoccorso di AREU per il recupero dello scalatore ferito, mentre i due soccorritori hanno raggiunto la piazzola di atterraggio per fornire assistenza e supporto alle operazioni.

Il recupero del ferito da parte dell'elisoccorso

Secondo quanto emerso, durante l’incidente le corde degli scalatori avrebbero subito danni tali da non consentire una discesa in sicurezza. Per questo motivo è intervenuto anche dell’elicottero “Drago” dei Vigili del Fuoco, impiegato per recuperare gli altri componenti della cordata rimasti in parete e riportarli a valle.

Lo scalatore ferito, dopo essere stato raggiunto, stabilizzato e imbarellato dall’équipe sanitaria, è stato verricellato a bordo dell’elisoccorso e trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Le operazioni di recupero si sono concluse senza ulteriori conseguenze per gli altri due scalatori.

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