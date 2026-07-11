Grignetta, scalatore ferito sulla Piramide Casati: in volo due elicotteri per i soccorsi

Secondo quanto emerso, durante l’incidente le corde degli scalatori avrebbero subito danni tali da non consentire una discesa in sicurezza. Per questo motivo è intervenuto anche dell’elicottero “Drago” dei Vigili del Fuoco, impiegato per recuperare gli altri componenti della cordata rimasti in parete e riportarli a valle.

Lo scalatore ferito, dopo essere stato raggiunto, stabilizzato e imbarellato dall’équipe sanitaria, è stato verricellato a bordo dell’elisoccorso e trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Le operazioni di recupero si sono concluse senza ulteriori conseguenze per gli altri due scalatori.