Grignetta, scalatore ferito sulla Piramide Casati: in volo due elicotteri per i soccorsi

L’elisoccorso di Como ha recuperato il ferito, mentre il Drago dei Vigili del Fuoco ha evacuato gli altri alpinisti dopo il danneggiamento delle corde
PIANI RESINELLI – Uno scalatore è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi durante un’ascensione sulla Piramide Casati (1.940 metri), in Grignetta. L’uomo faceva parte di una cordata di tre persone.
L’allarme è scattato poco dopo le 15, quando alcuni escursionisti presenti in zona hanno udito le grida di aiuto provenire dalla parete. Due volontari del Soccorso Alpino, che si trovavano già nelle vicinanze, hanno dato immediatamente l’allarme, attivando la macchina dei soccorsi. Da Como è quindi decollato l’elisoccorso di AREU per il recupero dello scalatore ferito, mentre i due soccorritori hanno raggiunto la piazzola di atterraggio per fornire assistenza e supporto alle operazioni.
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