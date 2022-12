Grignetta, tre escursionisti recuperati in un canale dall’elicottero

Intervento dei soccorsi in Grignetta per escursionisti in difficoltà

Recuperati all’uscita del canale Pagani dall’elicottero del 118

LECCO – Sono stati recuperati dall’elicottero del 118 tre escursionisti che, nel pomeriggio di giovedì, si sono ritrovati in difficoltà durante l’ascensione in Grignetta.

Il gruppo (tutti ragazzi di 19, 26 e 29 anni) era giunto al Caminetto Pagani per poi intraprendere l’omonimo canale, avrebbero però sbagliato percorso di uscita non riuscendo a proseguire. Hanno così deciso di contattare i soccorsi e da Bergamo si è levato in volo l’elicottero per raggiungerli.

Il meteo poco favorevole in quel momento, a causa di una temporanea copertura nuvolosa, ha complicato l’intervento dell’elicottero e così al Bione si era già preparata a partire una squadra del Soccorso Alpino.

Non è stato necessario il loro impiego: poco dopo, il cielo è tornato a schiarirsi consentendo l’avvicinamento dell’elisoccorso da cui si è vericellato un soccorritore che ha assistito i tre escursionisti, aiutandoli a salire a bordo. L’elicottero, dopo averli recuperati, li ha trasportati ai Piani Resinelli.