Grignetta, tre escursionisti stranieri bloccati vicino alla vetta: elisoccorsi

L’allarme è scattato nel pomeriggio intorno alle 17.20, attivata la stazione di Lecco

PIANI RESINELLI – Un intervento di soccorso si è reso necessario nel pomeriggio sulla Grignetta, dove tre giovani escursionisti stranieri si sono trovati in difficoltà durante la salita. L’allarme è scattato intorno alle 17.20, quando è stato segnalato che il gruppo – composto da due 25enni e un 26enne – non era più in grado di proseguire autonomamente in prossimità della vetta, posta a quota 2.184 metri, tra il canalino Federazione e le roccette finali.

La richiesta di aiuto ha attivato il Soccorso Alpino della stazione di Lecco, che ha predisposto una squadra portandola ai Piani Resinelli, pronta a intervenire qualora fosse stato necessario un supporto da terra, mentre un tecnico della Stazione si trovava già in zona e ha prestato assistenza fino all’arrivo dell’elicottero. Le tre persone erano infreddolite ma in condizioni generali abbastanza buone. Sono stati recuperati e trasportati a valle.