Grignetta, tre scalatori bloccati lungo la via Normale dei Magnaghi: recuperati dall’elisoccorso

L’allarme attorno alle 20 dopo un problema durante la progressione in parete

PIANI RESINELLI – Si è concluso senza conseguenze l’intervento di soccorso effettuato questa sera in Grignetta, lungo la via normale dei Magnaghi, dove tre scalatori sono rimasti bloccati durante una progressione in parete.

Il gruppo di tre persone: 32 anni, 41 anni e una donna di42 anni, avrebbe incontrato un problema tecnico durante la salita, senza più riuscire a proseguire autonomamente. Con l’arrivo del buio e l’impossibilità di risolvere la situazione in sicurezza, attorno alle 20 è stato lanciato l’allarme.

Sul posto è quindi intervenuto l’elisoccorso di Sondrio, che ha raggiunto la parete e recuperato i tre alpinisti, riportandoli a valle sani e salvi. Le operazioni si sono concluse senza conseguenze per gli escursionisti coinvolti.