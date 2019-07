Guasto alla linea elettrica, Premana e la Valvarrone senza corrente da ore

Doppio guasto alla linea elettrica che serve la Valvarrone

Paesi senza corrente dalle 11, i tecnici Enel sono al lavoro per il ripristino

PREMANA – Senza corrente elettrica dalle 11 di questa mattina, domenica: succede in diversi Comuni della Valvarrone. Il problema, come spiegato, è stato rilevato sulla linea che fornisce i paesi della zona.

“Purtroppo sulla linea si era già verificato un guasto – ha fatto sapere il sindaco di Premana Elide Codega – il secondo ha fatto sì che il servizio di erogazione della corrente si interrompesse del tutto. Premana, Pagnona e tutta la Valvarrone sono senza elettricità da questa mattina alle 11. Enel si è subito attivata per ripristinare la situazione ma i tempi si sono allungati più del previsto: a quanto ne so, dovrebbero riuscire a terminare l’intervento entro questa sera. Speriamo sia davvero così” ha detto il sindaco.

Diversi i disagi vissuti dai cittadini in queste ore: “Fortunatamente è successo di domenica, quando la maggior parte delle attività e delle aziende sono chiuse, ma i problemi non mancano, ci stiamo arrangiando con dei generatori di emergenza” ha fatto sapere il sindaco, che ora auspica un veloce ripristino della corrente elettrica anche per poter mantenere in funzione le pompe di acqua che servono il paese e sopperiscono alla mancanza dell’acquedotto di Premaniga, fuori uso da dopo l’alluvione.

“Dopo il maltempo abbiamo perso quell’acquedotto e pompiamo acqua dal secondo – ha spiegato – ovviamente senza corrente non possiamo permetterci di far funzionare a lungo la pompa per l’acqua: se non verrà ripristinata il rischio è quello di rimanere anche senza quella” ha concluso. L’invito ai premanesi è quello di utilizzare con parsimonia l’acqua in queste ore, fino al ripristino della corrente elettrica, previsto da Enel per le ore 21.