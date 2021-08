Due squadre del nucleo Speleo Alpino Fluviale a Introbio

Il giovane, bloccato nel corso d’acqua, è stato tratto in salvo e riportato dai suoi famigliari

INTROBIO – Sono giornate particolarmente movimentate per i Vigili del Fuoco. Dopo gli interventi per i danni caudati dal maltempo ieri, mercoledì, oggi due squadre del nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF) dei Vigili del Fuoco di Lecco intervenute a Introbio per un giovane in difficoltà nel torrente Pioverna.

Il giovane è rimasto bloccato nel corso d’acqua particolarmente ingrossato dalle copiose precipitazioni che si sono abbattute sul nostro territorio nelle ultime ore. I Vigili del Fuoco, tramite tecniche speleo-fluviali, hanno messo in salvo il malcapitato per poi riportarlo dai suoi famigliari.